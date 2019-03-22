كريم عبد العزيز ينتهي من تصوير «الفيل الأزرق 2»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتهت أسرة فيلم “الفيل الأزرق 2”، للنجم المصري كريم عبد العزيز من تصوير أحداث الفيلم بشكل نهائى، والمقرر عرضه خلال الموسم الصيفى القادم 2019، العمل من إنتاج شركة “سينرجى فيلم”.
ونشر كريم عبد العزيز، صورة مع أبطال العمل، حيث علق عليها قائلاً: أخر يوم تصوير الفيل الأزرق 2.. صيف 2019.
ويجمع فيلم “الفيل الأزرق 2”، عددًا كبيرًا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وغيرهم، كما يعد الفيلم استثماراً لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقت طرحه فى دور العرض السينمائى.
ويضم الجزء الثانى من “الفيل الأزرق” نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة فى الفيلم.
والجدير بالذكر أن الجزء الأول من “الفيل الأزرق”، قدم قصة د. يحيى الذى يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذى يقرر الحالة العقلية لمرتكبى الجرائم، ويقابل صديقاً قديماً يحمل إليه ماضياً جاهد طويلاً لينساه، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه.. أو ما تبقى منها.
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