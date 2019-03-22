بصور نادرة من الطفولة والمراهقة.. بسمة تحتفل بعيد الأم.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية بسمة بعيد الأم مثلها مثل عدد كبير من النجمات في يوم الأم الذي يأتي في 21 مارس من كل عام.
بسمة كشفت الستار عن صور نادرة لها من طفولتها تنشرها لأول مرة، ظهرت فيها وهي رضيعة مع والدتها، كما نشرت صور لها وهي في سن المراهقة والجامعة، ونشرت صور أخرى بعد الشهرة.
الفنانة المصرية كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»،: «عينيا فتحت ع الدنيا لقيتك قدامي .. في كل لحظة في يومي وكل تفصيلة في حياتي .. كنتي انتي بطلتها الوحيدة .. ماعرفتش قد ايه تعبتي وقلقتي واستحملتي وخبيتي الا لما بقيت مكانك .. كل سنة وانا حتة منك .. كل سنة وانتي كل حياتي».
جمهور الفنانة بسمة عبر عن إعجابه الشديد بصورها مع والدتها، ولاحظ وجود شبه كبير بينهما، بينما تغزل الفانز في صورها من خلال عدد كبير من التعليقات.
الفنانة المصرية وجهت أيضا رسالة أخرى لكل أم في العالم متعلمة أو غير متعلمة تسعى جاهدة من أجل تطوير أولادها، ووصفتها بأنها البطل الحقيقي في حياة أولادها.
بسمة لديها ابنة واحدة اسمها ناديا من زوجها السياسي البارز عمرو حمزاوي، والذي تزوجت منه في عام 2012.
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