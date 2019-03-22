بنفس الملابس.. جلسة تصوير تجمع إنجي وجدان ونجلها إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: خضعت الفنانة إنجي وجدان وابنها إسماعيل لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، بتوقيع المصورة فرح حسني في أول ظهور يجمعها بابنها. وتأتي الجلسة بمناسبة احتفال إنجي مع نجلها بعيد الأم. وارتدت إنجي نفس "السويت شيرت" الذي ارتداه ابنها مرسوم عليه شخصية ميكي الكرتونية من تصميم ندى أكرم. يذكر أن إنجي وجدان مازالت تحصد ثمار نجاح أحدث مسلسلاتها "طلعت روحي"، في أول بطولة مطلقة والذي يعرض حاليا من إخراج رامي رزق الله.​

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