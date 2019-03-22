ماجي بوغصن تعزي في ضحايا عبارة الموصل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ماجي بوغصن، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعزي بها في ضحايا حادث عبارة الموصل.
وكتبت ماجي: "مؤلم كتير حادث #عبارة_الموصل ومأساوي، شو بشع كل كم يوم يكون في خبر محزن هلقد، الله يرحم الشهدا.. ويصبّر أهاليهن، العراق #الموصل #حادثة_غرق_العبارة_الموصل".
يُذكر أن 93 شخصا، لقوا حتفهم إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل العراقية.
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