ماجي بوغصن تعزي في ضحايا عبارة الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ماجي بوغصن، عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تعزي بها في ضحايا حادث عبارة الموصل.

وكتبت ماجي: "مؤلم كتير حادث #عبارة_الموصل ومأساوي، شو بشع كل كم يوم يكون في خبر محزن هلقد، الله يرحم الشهدا.. ويصبّر أهاليهن، العراق #الموصل #حادثة_غرق_العبارة_الموصل".

يُذكر أن 93 شخصا، لقوا حتفهم إثر انقلاب عَبَّارة سياحية، كانت تنقل عوائل إلى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة في منطقة الغابات في الموصل العراقية.