وفاء وآيتن عامر: "الست اللي تعمل شغل البيت مش خدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانتان وفاء عامر وآيتن عامر، إنهما تربيا في بيتهما على أن الرجل لا يفعل أي شيء بالمنزل.

وانتقدتا خلال برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه شريف منير وابنته أسما، البنات اللاتي يتباهين بأنهن لا يدخلن المطبخ، ولا يستطعين عمل أي شيء في المنزل.

وأوضحتا أن السيدة التي تدخل المطبخ أو تفعل شيئا داخل منزلها ليست "خدامة"، لكن في المقابل على الرجل أن يشاركها ويساعدها في ذلك.