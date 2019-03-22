شاهد.. بلقيس تحول غرفة في منزلها الى حضانة لابنها تركي!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 05:09 صباحاً - شاركت الفنانة بلقيس فتحي متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كشفت من خلاله غرفة في منزلها قامت بتحويلها الى ما يشبه حضانة اطفال خاصة بطفلها تركي.

وشرحت بلقيس لمتابعيها كيفية ترتيب الغرفة ونصحتهم باستعمال الـ Puzzle Mat والتي قالت انها متوفرة في اي مكان العاب وباسعار مقبولة.

واوضحت بلقيس انها تورطت عندما بدأ طفلها يحبو وتابعت قائلة ” البيت عنا فيها عتبات ودرجات فكنت خايفة عليه وما عرفت اش اسوي فتحت وشفت تصاميم الحضانات فوجدت ان عندهم مساحات واسعة ويسوون هذه الافكار ففضيت غرفة وشلنا كل حاجة وخلينا قطع الـ puzzle mat والالعاب”.