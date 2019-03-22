محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بـ" فيرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تصدر الفنان محمد رمضان، قائمة المحتويات الرائجة "تريند" بموقع يوتيوب بعد طرحه أغنية "فيرس" والتي طرحها قبل أربعة أيام، وحلت الأغنية في المركز الأول بالقائمة.
وحققت الأغنية قرابة 4 ملايين و200 ألف مشاهدة.
الأغنية من كلمات شناوي وفانتا، وألحان سادات ورامي المصري وتوزيع رامي المصري.
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان طرح من قبل أكثر من أغنية على قناته الرسمية على اليوتيوب منها "نمبر وان" و"الملك" وحققت مشاهدات عالية.
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