بالصور: تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها !

كشفت الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال العاصمة الروسية على “إنستغرام”، عن تجريد ملكة جمال موسكو 2018، أليسيا سيميرينكو، من اللقب والتاج.
وعلل منظمو المسابقة سبب سحب لقب ملكة جمال موسكو من أليسيا سيميرنكو، بعدم التزامها مطلقا بشروط العقد الذي يوقع عادة مع الفائزة.وتقضي قواعد المسابقة بنقل اللقب الرئيس “ملكة جمال موسكو 2018″، إلى الوصيفة الأولى لها في المسابقة، كسينيا بالينوفا.
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Пост, который нельзя не написать 😘 Близится год 2019, уходит в прошлое год 2018... Хочу всех поздравить. 😇Я не хочу говорить какие-то очевидные вещи. Безусловно, если смотреть на последние события, 2018 год стал для меня просто феноменальным и очень радостным. Я хочу пожелать всем вам обрести счастье, если вы его еще не обрели, в 2019. Пусть каждый из вас будет удачлив и верит в себя. Ну и, конечно, - работайте, никогда не останавливайтесь, не ждите мотивации, мотивируйте себя сами! 🧜♀ А себе я желаю в 2019 году сделать самый крутой блог в Интернете! 🙈😘 С Новым годом, друзья! 🎄💕❤️ #миссмосква2018View this post on Instagram
Пост, который нельзя не написать 😘 Близится год 2019, уходит в прошлое год 2018... Хочу всех поздравить. 😇Я не хочу говорить какие-то очевидные вещи. Безусловно, если смотреть на последние события, 2018 год стал для меня просто феноменальным и очень радостным. Я хочу пожелать всем вам обрести счастье, если вы его еще не обрели, в 2019. Пусть каждый из вас будет удачлив и верит в себя. Ну и, конечно, - работайте, никогда не останавливайтесь, не ждите мотивации, мотивируйте себя сами! 🧜♀ А себе я желаю в 2019 году сделать самый крутой блог в Интернете! 🙈😘 С Новым годом, друзья! 🎄💕❤️ #миссмосква2018
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Пост, который нельзя не написать 😘 Близится год 2019, уходит в прошлое год 2018... Хочу всех поздравить. 😇Я не хочу говорить какие-то очевидные вещи. Безусловно, если смотреть на последние события, 2018 год стал для меня просто феноменальным и очень радостным. Я хочу пожелать всем вам обрести счастье, если вы его еще не обрели, в 2019. Пусть каждый из вас будет удачлив и верит в себя. Ну и, конечно, - работайте, никогда не останавливайтесь, не ждите мотивации, мотивируйте себя сами! 🧜♀ А себе я желаю в 2019 году сделать самый крутой блог в Интернете! 🙈😘 С Новым годом, друзья! 🎄💕❤️ #миссмосква2018View this post on Instagram
Пост, который нельзя не написать 😘 Близится год 2019, уходит в прошлое год 2018... Хочу всех поздравить. 😇Я не хочу говорить какие-то очевидные вещи. Безусловно, если смотреть на последние события, 2018 год стал для меня просто феноменальным и очень радостным. Я хочу пожелать всем вам обрести счастье, если вы его еще не обрели, в 2019. Пусть каждый из вас будет удачлив и верит в себя. Ну и, конечно, - работайте, никогда не останавливайтесь, не ждите мотивации, мотивируйте себя сами! 🧜♀ А себе я желаю в 2019 году сделать самый крутой блог в Интернете! 🙈😘 С Новым годом, друзья! 🎄💕❤️ #миссмосква2018
A post shared by Алеся Семеренко (@alesiasemerenko) on Dec 31, 2018 at 5:27am PST
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Очень многие девушки боятся красоты… ⠀ Именно об этом я хочу написать следующую заметку. Конечно же, я ни разу не феминистка
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