بالصور: تجريد ملكة جمال موسكو من لقبها !

Пост, который нельзя не написать 😘 Близится год 2019, уходит в прошлое год 2018... Хочу всех поздравить. 😇Я не хочу говорить какие-то очевидные вещи. Безусловно, если смотреть на последние события, 2018 год стал для меня просто феноменальным и очень радостным. Я хочу пожелать всем вам обрести счастье, если вы его еще не обрели, в 2019. Пусть каждый из вас будет удачлив и верит в себя. Ну и, конечно, - работайте, никогда не останавливайтесь, не ждите мотивации, мотивируйте себя сами! 🧜‍♀ А себе я желаю в 2019 году сделать самый крутой блог в Интернете! 🙈😘 С Новым годом, друзья! 🎄💕❤️ #миссмосква2018