شاهد.. ما هي الهدية التي تلقتها الهام الفضالة في عيد الام؟

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 صباحاً - كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن الهدية التي تلقتها من زوجها في مناسبة عيد الأم . وظهرت الفهام الفضالة، في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سعيدة جداً. واظهر الفيديو الهدية التي تلقتها الهام الفضالة والتي كانت عبارة عن هاتف iPhone.

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