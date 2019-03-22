كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 صباحاً - شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من احتفالها بعيد الام.
وقالت لجين عمران انها قامت بعمل بلوك لوالدتها على سناب شات وتابعت “ليش؟ حتى ما تشوف احنا شو محضرليها”.
واضافت لجين عمران قائلة: “هي في ابو ظبي واتقفت مع صاحبتي تجيبها اليوم في الليل وتقول لها انهم طالعين عشا بس في الواقع انا طابخة اليوم لامي”.
كما اظهر الفيديو الذي نشرته لجين عمران مقاطع من حفل العشاء ولحظة دخول والدتها الى البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لجين عمران تعترف انها عملت بلوك لوالدتها في عيد الام! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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