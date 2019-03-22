شاهد.. لجين عمران تعترف انها عملت بلوك لوالدتها في عيد الام!

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 صباحاً - شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من احتفالها بعيد الام.

وقالت لجين عمران انها قامت بعمل بلوك لوالدتها على سناب شات وتابعت “ليش؟ حتى ما تشوف احنا شو محضرليها”.

واضافت لجين عمران قائلة: “هي في ابو ظبي واتقفت مع صاحبتي تجيبها اليوم في الليل وتقول لها انهم طالعين عشا بس في الواقع انا طابخة اليوم لامي”.

كما اظهر الفيديو الذي نشرته لجين عمران مقاطع من حفل العشاء ولحظة دخول والدتها الى البيت.