شاهد.. هاني شاكر بعد ايقاف شيرين: “المرة دي الغلطة كبيرة”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 03:00 صباحاً - أعرب الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن استيائه الشديد من إساءة الفنانة شيرين عبدالوهاب للدولة المصرية، خلال حفلتها الأخيرة بالبحرين.
وقال هاني شاكر: “المرة دي الغلطة كبيرة وسيكون لنا موقف حازم ضدها.. ليه كده يا شيرين؟.. مش كل الكلام ينفع يتقال ومصر مش صغيرة”.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، المذاع على قناة “النهار”، تقديم تامر أمين، إلى أنه بعد حالة الجدل الواسعة على السوشيال ميديا كان لابد من استدعاء شيرين عبدالوهاب للتحقيق معها، لافتًا إلى أن حسن النية لا يعفي من المسئولية، لا سيما أنها فنانة كبيرة.
ولفت إلى أنه طلب من شيرين أكثر من مرة الابتعاد عن المزاح الذي يثير الجدل والتركيز في الغناء فقط وكانت تؤكد أنها ستلتزم ولكنها خالفت وعودها، مشددًا على أن ما قالته مشيرين غير مسموح به.
وتابع: لا أعرف سر الحالة التي تنتاب شيرين على المسرح وتعرضها للخطأ وأغضبت جمهورها، لافتًا إلى أن الجمهور البحريني أعرب عن غضبه واستيائه أيضًا من تصريح شيرين الأخير على المسرح.
وكانت شيرين، قد أثارت الجدل مؤخرا، أثناء حفل أقامته مؤخرا في البحرين حيث صرحت “أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”.
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