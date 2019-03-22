حفل كبير لريهام سعيد وزوجها احتفالا بعيد زواجهما الثالث.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد وزوجها بعيد زواجهما الثالث في حفل كبير، بحضور شقيقتها وعدد كبير من صديقاتها.

شقيقة الإعلامية المصرية فاجأتها بقالب تورتة مميز حمل مجموعة صور لها مع زوجها، والتقطت معها عدد من الصور هي وباقي الحضور.

ريهام شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي حازت على إعجابهم بشدة، وتمنوا لها حياة زوجية سعيدة.

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “عيد زواج ثالث سعيد.. بحبك”.

يذكر أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد تزوجت ثلاث مرات من قبل، وزوجها الحالي هو الزوج الرابع، والذي رزقت منه بطفل أطلقت عليه اسم “طارق”، كما أن لديها ابنين شابين “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وقد نشرت مجموعة صور لهما من قبل، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ريهام سعيد قد كشفت مؤخرا عن إصابة طفلها “طارق” بأزمة صحية، ونقله للمستشفى، ونشرت صورة لابنها وهو راقدا على سرير المرض في المستشفى، وتوصيل ذراعه بمحاليل طبية، مع الحرص على إخفاء وجهه، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالشفاء.