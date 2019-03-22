جيسيكا سيمبسون تستقبل مولودها الثالث

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والممثلة الأمريكية جيسيكا سيمبسون، عن وضع طفلها الثالث يوم الأربعاء 20 مارس، وذلك من خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عامًا، كشفت عن اسم مولودتها وهو “بيرى ماى” وتزن ما يقرب من 5 كيلو جرامات.

وكتبت جيسيكا سيمبسون، فى منشور لها “نحن سعداء جدا وفخورون بإعلان ولادة ابنتنا المثالية، بيردي ماي جونسون” مرفقة معه صورة المولودة فى فراشه وتداعبها شقيقتها الأكبر.

Advertisements

المولودة الجديدة هى الثالثة للنجمعة العالمية جيسيكا سيمبسون وزوجها الفنان إريك جونسون، حيث إن هناك فتاة هى الأكبر وتدعى ماكسويل درو وتبلغ من عمرها 6 سنوات وشقيق آخر يدعى آيس كنوت (5 سنوات).

وكانت المطربة الأمريكية الشهيرة جيسيكا سيمبسون، قد عادت للمنزل لتستكمل فترة الراحة، وذلك بعد خروجها من المستشفى مؤخراً.

النجمة العالمية الحامل البالغة من العمر 38 عاما، قد نشرتن مؤخرا، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، صورة كشفت من خلالها أنها كانت في المستشفي بسبب إصابتها بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وظهرت جيسيكا و هي تضع “كمامة ” أخفت بها جزءا كبيرا من وجهها، معلقة على الصورة حيث كتبت : بعد أن قضيت أسبوع في المستشفى بسبب التهاب الشعب الهوائية (المرة الرابعة خلال شهرين) ، اخيرا انا في المنزل، فهي حقا كانت رحلة مؤلمة، أصبحت ببطء اكثر صحة .