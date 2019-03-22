رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي افتتح الفنان المصري محمد صبحي معرض نتاج ورش الأطفال بمكتبة الأقصر العامة، على هامش مهرجان الأقصر السينمائي. الفنان المصري زار أيضا معرض “آندريا رايدر”، وأشاد بالمجهود الكبير الذي يبذله صناع مهرحان الأقصر الأفريقي، وتمنى لهم التوفيق والنجاح الدائم والمستمر. وزار صبحي مقر إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمكتبة الأقصر العامة، واستقبله رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان. Advertisements وكانت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قد كرمت الفنان محمد صبحي كضيف شرف للدورة الثامنة التي تقام حاليا وتستمر حتى 21 مارس الجاري. ومنح السيناريست سيد فؤاد، رئيس المهرجان، الفنان محمد صبحي، درع مهرجان “الأقصر للسينما الإفريقية”، بالإضافة إلى عرض فيلمه ” هنا القاهرة “. وعقب التكريم؛ عقدت إدارة المهرجان ندوة حول الكوميديا في السينما، واحتفاءً بالفيلم الكوميدي، بحضور الفنان محمد صبحي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، ود. خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، الذى أدار الندوة وتحدث عن الكوميديا وصناع البهجة ومنهم الفنان محمد صبحى والمخرج عمر عبدالعزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي يفتتح معرض نتاج ورش الأطفال بمكتبة الأقصر العامة.. ويزور معرض «آندريا رايدر».. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.