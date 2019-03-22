هشام سليم يعترف بتعاطيه المخدرات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هشام سليم عن بعض أسراره الخاصة والتي لا يعرفها عنه الجمهور.

هشام سليم اعترف بجرأة وللمرة الأولى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وقال الفنان إنه كان لديه فضول لمعرفة ماهية المخدرات وما الذي يمكن أن تحدثه في الإنسان.

الفنان المصري أضاف خلال تواجده مع سمر يسري ببرنامج «حفلة 11»، إنه ندم كثيرا على هذه التجربة، ولم يحبها، ولذلك لم يكررها لأنه لم يجد فيها أي متعة.

هشام تحدث أيضا خلال البرنامج عن أعماله الفنية وقال إن المنتجون رفضوا زيادة أجره بعد نجاحه في مسلسل «المصراوية»، وأسندوا بطولة الجزء الثاني للفنان ممدوح عبدالعليم، ولذلك ابتعد عن بطولاته في الدراما.

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الفنان المصري قال إن الدراما أصبحت قائمة على نظام الشللية، مشيرا إلى أنه دخل الفن لأنه يحب التمثيل ولذلك لا يهمه الربح، ويختار العمل المميز فقط.

هشام تحدث أيضا عن المنتج محمد السبكي، وقال إنه لم يقدم خلال الفترة الماضية سوى عملين جيدين، لافتا إلى أن مقولة «السبكي أنقذ السينما» حقيقية للأسف وتتماشى مع الواقع.

يُذكر ان هشام سليم تعاقد مؤخرا على المشاركة في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة.