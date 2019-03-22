جاستن بيبر وزوجته يردان على شائعات خلافتهما بنزهة رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم والمطرب الكندي الشهير جاستن بيبر، في مجموعة من الصور التقطتها له عدسات مصوروا الباباراتزى برفقة زوجته، العارضة العالمية هايلى بالدوين، وبدا على الزوجين علامات الحب.

كما اتضح من خلال الصور، النجمان وهما في حالة حب ومودة على شاطئ نيوبورت بيتش، بولاية كاليفورنيا الامريكية.

وكانت مجموعة شائعات قد ظهرت مؤخرا، على بعض المواقع الفنية العالمية تفيد بوجود خلافات بين الثنائي العالمي الشهير، وهو ما ظهر عكس ذلك من خلال هذه الصور.

والجدير بالذكر أن موقعى “National Enquirer” و“RadarOnline” ، قد نشرا مؤخراً تقاريروشائعات تؤكد أن بيبر حريص على تقديم برنامج تليفزيونى مع زوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين التى تزوجها فى النصف الثانى من عام 2018، والمشروع الآن فى طريقه للتنفيذ، وهو ما دفع المتحدث باسم جاستين بيبر للخروج والرد على التقاري ، واصفا إياها بالشائعات المضللة.