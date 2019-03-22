تكريم سميرة سعيد وهالة صدقي ونجوم الفن في يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام المركز الكاثوليكي المصري للسينما احتفاليته الخاصة بيوم العطاء الحادي عشر، لتكريم بعض رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بنَّاء في خدمة المجتمع المصري.

وأقيم الاحتفال برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية الأستاذ ميشيل ماهر، والأستاذ مجدي سامي، وذلك بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد.

وكرم الأب بطرس دانيال وشاركه فى تسليم الجوائز الدكتور أشرف زكي، كل من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة هالة صدقي، والفنانة عايدة كامل، والفنانة فاطمة عيد، والفنانة منى عبدالغني، والفنانة سحر رامي، والناقدة ماجدة موريس، والفنان عبدالله مشرف، والفنانة فاطمة عيد، والفنان محمود الحديني، والمخرج سمير العصفوري، والشاعر شوقي حجاب، والفنان الاستعراضي حسن عفيفى.

كما تم تكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتى تغيبت نظرا لسفرها الي نيوزيلندا للاطمئنان على المصريين المصابين بحادث المسجدين، ود. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والكاتب عادل نعمان، والدكتورة رانيا علوان بطلة السباحة، والشهيد مصطفى عبيد.