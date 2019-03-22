أمبر هيرد تدعم اللاجئين السوريين في حفل خيري.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والممثلة الأمريكية آمبر هرد، حفلا خيريا كبيرا، لدعم اللاجئيين السوريين بمدينة شيكاغو، حيث يحمل الحفل اسم SAMS Midwest Chapter، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم المجتمع والسينما بهوليوود.

ويعتبر حفل SAMS Midwest Chapter، من أبرز الحفلات الخيرية التي تنظم سنويا لتوفير قواف العلاج والإغاثة للمحتاجين بمناطق النزاعات العسكرية حول العالم.

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وكان الممثل الأمريكي الشهير جوني ديب، بطل قراصنة الكاريبي، قد اتهم زوجته السابقة والممثلة أمبر هيرد ببدء علاقة عاطفية بعد زواجهما بشهر واحد فقط وذلك في عام 2015 مع رجل الأعمال إيلون ماسك.

وقام النجم العالمي البالغ من العمر 55 عامًا، برفع دعوى تشهير ضد الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا يطالبها بمبلغ 50 مليون دولار مقابل الضرر الذي تسببت فيها له بعد اتهامه بالاعتداء عليها جسديا.

وبجسب ما ورد في أوراق الدعوى القضائية فإن مؤسس Tesla كان يزور هيرد ليلًا في ساعات متأخرة ببيت الزوجين في لوس أنجلوس بينما كان الأول خارج البلاد، وأضاف ديب أن ماسك كان في البيت في اليوم الذي نشرت فيه هيرد صورة لوجهها المشوه، كما تقول الدعوى أيضًا أن اتهامات هيرد باعتداء ديب عليها كانت “خدعة متقنة”.