مايلي سايروس تروج لماركة ملابس السباحة بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أجرت المغنية والمطربة الأمريكية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايروس، جلسة تصوير جديدة روجت خلالها لملابس السباحة المخصصه لموسم صيف 2019 من ماركة ديور العالمية.

وظهرت النجمة العالمية في الصور التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور أنستجرام، بزي السباحة الجديد التابع لهذه الماركة.

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يأتي ذلك بعد أن جددت مايلي عقدها مع شركة ديور، خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس لعام 2019 الجاري، لتقوم بالترويج لأزياء الصيف المقبل.

وكان موقع فني عالمي، قد نشر، مؤخرا، مجموعة من الصور الجديدة والفريدة من نوعها بجانب فيديو للنجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلى سايروس يوم زفافها على الممثل العالمى ليام همسوورث بعد 10 سنوات من ارتباط الثنائي.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، مايلى سايروس ، قد نشرت هذه الصور والفيديو فى اليوم العالمى للحب وذلك كنوع من التعبير عن حبها الشديد لزوجها، وتقديراً له على المفاجأة التى أعدها لها والتقدم لزواجها يوم 25 من ديسمبر العام الماضي.