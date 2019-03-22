جاكي شان يلتقي ولي عهد دبي حمدان بن راشد خلال تصوير فيلمه الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يتواجد النجم الصينى العالمى الشهير جاكي شان فى دبى، خلال الفترة الحالية وذلك من أجل تصوير عمل سينمائى جديد هناك، حيث عاد جاكي شان مؤخرا لدبي، بعد عدة زيارات سابقة.

ويواصل النجم العالمي تصوير فيلمه الجديد “Vanguard” للمخرج ستانلى تونج ، حيث أثنى شان على دبى، وتطورها ونجاحها فى الأونة الأخيرة فى استضافة أكبر الأفلام العالمية وحتى تجربته الشخصية في فيلم “كونج فو يوجا”.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى، و رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبى، التقى النجم الصينى العالمى جاكى شان، وحرص على التقاط الصور التذكارية معه .

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والجدير بالذكر أن يتم حاليا، تصوير مشاهد الفيلم الجديد للنجم العالمي جاكي شان في عدد من الأماكن والمعالم السياحية في وسط مدينة دبى.

وكان عدد من متابعي نجم الأكشن الصيني الكبير جاكي شان، قد شاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، مؤخرا، وهو يقف أمام برج خليفة، حيث سافر النجم الشهير البالغ من العمر 64 عاما إلى دبي لتصوير عمل سينمائي جديد.

جاكي شان بدأ مسيرته الفنية عام 1962، و قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: “Rob-B-Hood” و “he Spy Next Door” و “The Karate Kid” و“Chinese Zodiac” و“Dragon Blade” و“Railroad Tigers”، وغيرهم .