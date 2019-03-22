سام سميث يفجر مفاجأة حول هويته الجنسية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثار المطرب ومؤلف الأغانى البريطاني الشهير سام سميث الكثير من الجدل، بعد التصريحات الجرئية التى أطلقها حول ميوله الجنسية، والتى عرفها الملايين بعد إذاعة تصريحاته فى برنامج I Weigh Interviews مع الإعلامية البريطانية جميلة جميل، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

النجم العالمي فجر مفاجأة كانت بمثابة الصدمة للكثير من متابعيه ومحبيه من مختلف ربوع العالم، ألا وهى أنه بدأ فى أن يكون مثلى الجنس عندما كان فى العاشرة من عمره وتوقف عن ارتداء الملابس الرجالية عندما كان عمره 16 عامًا، مضيفًا أنه كان يرتدى الفراء ويأخذ معه مستحضرات التجميل فى المدرسة.

وقال سميث إنه فى سن الـ12 عاما، أجرى عملية لشفط الدهون من جسده، بسبب كبر حجم الثدى بشكل خاص لديه، وهو ما فسره أحد الأطباء بارتفاع إفراز هرمون الاستروجين، كما أكد أنه كان من الممكن أن يتغلب على تلك المشكلة مع مرور الوقت عن طريق اتباع نظام جيد للطعام.

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وأكد كاتب الأغانى الشهير على أنه من النوع الاجتماعى غير الثنائى، وأنه لا يعرف إن كان ذكرا أم أنثى، مضيفا “عندما كنت أسمع عبارة (غير ثنائى) و(من النوع الاجتماعى)، بحثت عن المقصود بها واكتشفت أنها تستخدم لوصف أولئك الذين يتعرفون على أنهم ليسوا ذكوراً أو إناثًا على وجه الحصر، وعلى الفور قلت، هذا أنا”.

وأشار المطرب الشهير إلى أنه على الرغم من شعوره فى بعض الأحيان بكونه امرأة، إلا أنه يفضل أن يتم معاملته دوما ووصفه طوال الوقت بالضمائر المذكرة

والحجير بالذكر أن سام سميث قد صرح من قبل فى عام 2017 فى حديث حول الهوية الجنسية، مع صحيفة صنداى تايمز “أنا لا أعرف ما هو اللقب المناسب لى، لكننى أشعر بقدر ما أشعر بالمرأة مثل الرجل”.