جايسون موموا يخرج لسانه للجمهور بعد نجاته من الموت.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعد النجم الأمريكي الشهير جايسون موموا، واحدا من أفضل نجوم هوليود التي تحظي بشعبية كبيرة تقدر بالملايين ممن يعشقوا بطل فيلم “أكوا مان” الذى حقق نجاحاً منقطع النظير عبر فيلمه الأخير مثلما ظهر فى حجم إيراداته، بالإضافة إلى شعبيته الضخمة الذى اكتسبها أيضاً من المسلسل الشهير “صراع العروش”.

وكان النجم العالمي قد تعرض مؤخرا، إلى حادث حريق على متن الطائرة الخاصة الذى يركبها، ونجا منه، وهو الحدث الذي التقطته عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيره فى كندا التي يتواجد بها حالياً فى عدة صور، حيث قرر على طريقته التفاعل مع إحداها مثلما يظهر خلال الصور، الذى أخرج فى أحدها لسانه على طريقة العالم الشهير اينشتاين الذى اشتهر بصورة مماثلة.

وعلى جانب أخر، نشرت عدد من المواقع الفنية الأجنبية صورًا للنجم والممثل الأمريكي جايسون موموا بطل الفيلم العالمي Aquaman وهو يلتقط صورًا لفتيات دون أزواجهن.

وكشف النجم العالمي البالغ من العمر 39 عاما، عن السر وراء هذا الأمر خلال مقابلة تليفزيونية قائلا: إن النساء هن اللاتى يأتين إليه ويطلبن منه التصوير والعناق حتى وإن كن مع أزواجهن بالإضافة إلى طلبهن إبعاد أزواجهن من الصورة، لذلك أفعل هذا، فى بادئ الأمر التقطت الصورة صدفة غير مقصودة، وبعد نشرها أعجبت الفتيات بالفكرة لذلك أصبحت اتجاه الفتيات عند التقاط أى صورة للذكرى معى.