كريسى تيجان تصطحب طفلتها فى جولة تسويقية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اعتادت عارضة الأزياء والنجمة الأمريكية الشهيرة كريسى تيجان على الظهور بصحبة طفلتها لونا دائما، وهو الأمر الذى تكرر خلال الساعات الماضية حيث ظهرت الموديل الشهيرة وزوجة المطرب العالمي جون ليجند مؤخراً فى شوارع هوليوود بغرض الشوبينج وتحمل ابنتها.

وكانت تيجان قد لفتت الأنظار بهذا التصرف حيث أثنى متابعيها ممن شاهدوا الصورعلي اهتمامها بطفلتها دون اللجوء إلى مساعدة تحملها عنها مثلما تفعل أغلب نجمات هوليوود والمشاهير هناك.

ومن جهة أخرى جانب تصدرت كريسى تيجان المواقع العالمية خلال الفترة الأخيرة حينما أعلنت عن دعمها الكامل للسيدات اللاتي يقمن بالرضاعة الطبيعية عبر حملتها التى أعلنت فيها وجوب القيام بالأمر وعدم اللجوء إلى أية وسيلة أخري للرضاعة لأن ذلك من شأنه التسبب فى ضرر للطفل عكس الرضاعة الطبيعية.

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وكانت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كريسي تيجان، قد حضرت مؤخرا، مع زوجها المغني العالمي جون ليجاند حفل “Glamour Women of the Year Awards”، الذي أقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تكريم النجمة العالمية البالغة من العمر (32 عامًا) وظهرت كريستي تيجن بإطلالة مبهرة، حيث ارتدت فستانًا بتصميم مميز باللون الأبيض من تصميم دار أزياء “Solace London” ووصل سعره إلى 450 جنيها إسترلينيًا.

وحرص الثنانئ العالمي على إظهار رومانسيتهما أمام عدسات المصورين خلال تبادلهما القبلات بعد استلام العارضة العالمية للجائزة.