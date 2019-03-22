وقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إيقاف الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الغناء.

ومن المقرر أن تخضع شيرين عبدالوهاب للتحقيق داخل النقابة يوم الأربعاء المقبل فيما بدر منها من تصريحات تسىء للأمن القومى المصري خلال حفلها الأخير في البحرين.

وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

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وقال في بلاغه: «المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالمياً وعربياً بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة».

يذكر أنها ليست المرة الأولى لشيرين عبدالوهاب وتوقفت أكثر من مرة عن الغناء فى مصر وكان آخرها بسبب إهانتها لنهر النيل ووصف مياهه بأنها تصيب بالبلهارسيا.

كما تم تقديم بلاغ ضدها بعد إحيائها إحدى الحفلات الغنائية بمصر في رأس السنة، بعدما علقت على حادث خلال الحفل قائلة: “أهلًا بيكم في مصر”.