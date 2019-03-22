محمد إمام يكشف عن الملصق الدعائي الأول لـ«لص بغداد».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل محمد إمام الاستعدادات على قدم وساق، من أجل الانتهاء من تصوير مسلسل “هوجان”، والذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2019، إلا أنه قام بنشر بوستر مبدئى لفيلمه الجديد “لص بغداد”، والذى قام بوقف تصويره من أجل تصوير أحداث المسلسل.

النجم الشاب، نشر البوستر التشويقى الأول، وعلق عليه قائلا: “توكلنا على الله.. لص بغداد.. إنتاج سينرجى فيلمز.. تأليف تامر إبراهيم .. إخراج أحمد خالد موسى .. صيف 2019 إن شاء الله”.

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ويشارك فى بطولة فيلم “لص بغداد” كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.

وكان الفنان المصري قد، أعرب عن سعادته بالتفاف جمهوره حوله لالتقاط صور تذكارية معه خلال تصويره مشاهد مسلسله الجديد «هوجان»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

محمد إمام، نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «أسعد لحظات حياتي بتبقى في وسط الناس اللي بيحبوني من قلبهم.. جمهور عظيم يستحق الواحد يموت نفسه علشانه».