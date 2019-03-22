فيلم غاني يحصد الجائزة الكبرى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعاليات دورته الـ8 مساء الخميس، في حضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسيني، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان المصري محمود حميدة.

وحصل الفيلم الغاني "دفن كوجو" للمخرج صامويل بازاويلز على جائزة "النيل الكبرى" لأحسن فيلم روائي طويل.



وشهد حفل ختام المهرجان تكريم الفنانة السودانية فايزة عمسيب، التي أرسلت فيديو تعتذر من خلاله عن عدم الحضور بسبب مرضها متمنية التوفيق للمهرجان، كما تم تكريم الممثل المصري آسر ياسين، الذي أهدى درع تكريمه لجده اللواء فؤاد ياسين الذي رحل منذ عدة أيام، بالإضافة لتكريم المخرج المصري عمر عبدالعزيز.





وجاءت جوائز المهرجان على النحو الآتي:

جائزة الفبريسي-مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 2019 "حتى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ من الجزائر.

جائزة رضوان الكاشف لأحسن فيلم يتناول قضية أفريقية- الفيلم الموزمبيقي "ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفالو.

وفي مسابقة أفلام الطلبة حصل على تنويه خاص فيلم "لا أرى لا أسمع لا أتكلم"، إخراج مصطفى جاد، إنتاج المعهد العالي للسينما.

أما جائزة أحسن فيلم فقد نالها فيلم "الفن شارعنا" إخراج نفرتاري جمال وإنتاج الجامعة الفرنسية.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة:

تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم "سيجا" للمخرجة إيديل إبراهيم من الصومال.

أفضل إسهام فني ذهبت إلى فيلم "ألس" للمخرج فيصل بن أغرو من المغرب.

جائزة "النيل الكبرى" لأحسن فيلم قصير ذهبت لفيلم "الأراضي" للمخرج عز الدين القصري من الجزائر.

مسابقة أفلام الحريات:

جائزة أفضل إسهام فني فيلم "بين النهرين" للمخرجة مايا مُنيّر من سوريا 2018.

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جائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها فيلم "رحمة الأدغال" من رواندا 2018، إخراج جويل كاركيزي.

جائزة الحسيني أبوضيف لأفضل فيلم عن الحريات حصل عليها فيلم "طفح الكيل" من المغرب 2018، إخراج محسن بصري.

جائزة لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة:

تنويه خاص للفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بالقاضي.

جائزة الإسهام الفني "الحلم البعيد" لمروان عمارة ويوهانا دومكه من مصر وألمانيا.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "همس الحقيقة في أذن القوة" لشاميلا سادات من جنوب أفريقيا.

جائزة النيل الكبرى حصل عليها فيلم "المحارب الضائع" لنسيب فرح وسورين ستين جيسببير من الصومال والدنمارك.

جوائز مسابقة الأفلام الروائية والطويلة:

جائزة أحسن إسهام فني في فيلم روائي طويل- فيلم "خيط الشتاء بجلدي" من جنوب أفريقيا للمخرج جميل كوبيكا.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي الطويل الفيلم المصري "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله.

جائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل حصل عليها الفيلم الغاني "دفن كوجو" للمخرج صامويل بازاويل.















