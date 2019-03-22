"عبد النور" تحتفل بأمومتها مع "كريستيانو"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعطت الفنانة سيرين عبد النور بعداً مميزاً لعيد الأم عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام". حيث احتفلت به بطريقةٍ مميزة، أولاً عبر الصور العائلية، وثانياً عبر إطلالتها الطبيعية وإتقانها لدورها كأم تهتم بأولادها بنفسها بعيداً عن التكلف والنجومية.

حيث عرضت لقطات خاصة من عنايتها اليومية بابنها كريستيانو الذي وضعته بحوض الاستحمام المخصص للأطفال، واحتملت عبثه بالماء رغم تبللها. ثم جففته بالمنشفة ومصفف الشعر وألبسته، لتختم الفيديو بإعطائه قارورة الحليب واحتضانه على وقع الموسيقى.

وكانت قد سبقت الفيديو بصورة مع ولديها وكتبت معلقة لمناسبة العيد: "خليهن حد بعض وما شي بالكون يفرقهن عن بعض... يا رب خليني شوفهن عم يكبرو قدام عيوني وافرح بشهاداتهن عطيني القوة وحكمة تاعرف ربيهن على المحبة والايمان امين ???????????? كل عيد ام وامهات العالم بخير وسعادة #عيد_الام #happymothersday

