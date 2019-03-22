شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأم.. كندة علوش لابنتها حياة: "سأعطيك كل الحب فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة السورية كندة علوش، بعيد الأم بصورة جديدة مع ابنتها "حياة عمرو يوسف"، مؤكدة أنها ستظل تعطيها الحب دائما".

ونشرت كندة صورة مع ابنتها "حياة" دون الكشف عن وجهها، كعادتها هى وزوجها الفنان عمرو يوسف، منذ ولادتها أواخر العام الماضى، أرفقتها بتعليق: "سأعطيك كل الحب فى العالم".



كندة علوش مع ابنتها حياة

يشار إلى أن كندة علوش، اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا"، الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.