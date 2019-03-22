شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانسى يكسب.. فيلم " Five Feet Apart" يحقق 14 مليون دولار فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرومانسية والدراما "Five Feet Apart" الذى طرح يوم 15 مارس الماضى إيرادات وصلت إلى 14 مليون دولار أمريكى منذ طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الفيلم من إخراج جوستين بالدوني، وتأليف ميكى داتري، توبياس إياكونيس، ومن بطولة هالى لو ريتشاردسون، كول سبروس نكلير فورلاني، مويسيس آرياس، بارميندر ناجرا، إميلى بالدوني، جارى ويكس، كيمبرلى هيبرت جريجوري، سو لين الأنصاري.

ويدور فيلم "Five Feet Apart" حول إثنين من المراهقين المصابين بأمراض تهدد الحياة فى الذين يلتقيان فى المستشفى، وبالرغم من كل الظروف التى تواجههم يقعان فى الحب.