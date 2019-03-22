شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 أغانى.. كريمة نايت تطلق ألبوم "وحدانى" مع فتحى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت المطربة الجزائرية كريمة نايت، جمهورها العربي بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "وحداني"، والذي يجمعها مع الموسيقار المصري العالمي فتحى سلامة.

وتغوص كريمة عبر أغنيات الألبوم فى دهاليز جذور الفلكلور العربى مع مزجه بلمسات موسيقية معاصرة، واعتماده على عدد من الآلات التقليدية المصرية مثل المزمار والأورغول والربابة والناى والقانون، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و"تاتش" المزيكا الإلكترونيك، وتولت كريمة بنفسها تأليف أكثر من 90 بالمائة من أغنيات الألبوم، بينما تولى فتحى سلامة المهمة الموسيقية.

ويضم الألبوم الجديد 9 أغنيات، منها "مقسوم" و"أبريل" و"قدسية" و"نورا"، وتم العمل عليه لأكثر من 10 أعوام منذ بداية تسجيل أغانيه، كما يعيد كريمة نايت إلى الساحة الفنية بعد غياب قرابة سبع سنوات عن ألبومها الأول "وماذا بعد"، وقررت الاحتفال بإطلاقه رسميًا خلال تواجدها حاليًا فى مصر بحفل كبير على مسرح دار الأوبرا المصرية.

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كريمة نايت مطربة وموسيقية وراقصة وممثلة جزائرية الأصل، يمتد مشوارها الفنى لأكثر من عقد ونصف من السنوات، انطلقت فى رحلتها فى دهاليز الفن كراقصة وممثلة بالقاهرة فى أواخر التسعينات، وعاشت بمصر قرابة عشر سنوات احترفت خلالها مجال الرقص الحديث بالأوبرا، وتدربت على الغناء مع الموسيقار الكبير فتحى سلامة، وانطلقت فى مشروعها الموسيقى المنفرد بعد مغادرتها إلى أوروبا، وأطلقت ألبومها الأول "وماذا بعد" فى السويد، ومن أشهر أغانيها "كيف" و"سلام" و"دارى".

وفتحى سلامة منتج ومؤلف وموزع موسيقى حائز على جائزة الجرامى العالمية أعرق جوائز الموسيقى فى العالم، وضع حجر أساس فرقته "شرقيات" فى أواخر الثمانينات، وتعد من أقدم الفرق الموسيقية فى مصر ومازالت مستمرة حتى الآن، وصال وجال معها حول العالم بعشرات الحفلات، وأنتج أكثر من 9 ألبومات موسيقية آخرها "وحدانى" بمشاركة كريمة نايت.