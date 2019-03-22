كيف هنأت شيرين والدتها بعيد الأم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة رسالة لوالدتها.

وكتبت شيرين: "كل سنة وكل أم طيبة وبتشيل أحمالنا دايمًا.. كل سنة وإنتي بركة في حياتي، وأنا عمري ما هقدر أوفيلك حقك وفضلك عليا بأي كلام #عيد_الأم".

يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، جرى وقفها عن العمل من قِبل نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب إساءتها لمصر في حفل أقامته بالبحرين.