كيف هنأت شيرين والدتها بعيد الأم؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة رسالة لوالدتها.
وكتبت شيرين: "كل سنة وكل أم طيبة وبتشيل أحمالنا دايمًا.. كل سنة وإنتي بركة في حياتي، وأنا عمري ما هقدر أوفيلك حقك وفضلك عليا بأي كلام #عيد_الأم".
يُذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، جرى وقفها عن العمل من قِبل نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب إساءتها لمصر في حفل أقامته بالبحرين.
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