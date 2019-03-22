في عيد الأم.. 20 صورة لنجوم الفن مع أمهاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم صورًا تجمعهم بأمهاتهم تهنئةً بعيد الأم.
وشارك النجوم ذكرياتهم بصور الطفولة مع والداتهم.
ونشر البعض الآخر صورًا لوالداتهم، طالبين من جماهيرهم الدعاء لهن بالرحمة.
ونرصد لكم صور نجوم الفن مع والداتهم نشروها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
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