صور| ريهام سعيد تحتفل بعيد زواجها الثالث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

احتفلت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد بعيد زواجها الثالث مع زوجها ومجموعة من أصدقائها.

وظهر في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترقص مع زوجها وأصدقائها على أغنية "مبروك" لرامي عياش.

وكانت سعيد قد كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "السنة اللي فاتت كنت في السجن، معرفتش أقولك كل سنة وأنت طيب، وتاني يوم انقابلنا زي النهارده، وأنا في القفص وعينيك كلها دموع واحنا عارفين إني ممكن ماشفش ابني ولا أنت تاني وكنت صامد وراجل وجدع ووقفت معايا قدام الظلم الرهيب، ربنا رفع عني البلاء ورجعتلك إنت وابني ربنا يحفظك ويرزقك ويخليك ليا ولولادنا".