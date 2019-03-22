سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة ونسرين أمين بالأبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يستعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان شيفون وإطلالة جريئة.

سيلفي أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، حازت على إعجاب جمهوره.

إيميه صياح ووالدتها

نشرت الفنانة إيميه صياح، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لها من حفل زفافها تجمعها بوالدتها، احتفالا بعيد الأم.

بلقيس وابنها

نشرت الفنانة اليمينة بلقيس فتحي، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بنجلها الوحيد "تركي".

Advertisements

دنيا بطمة بصحبة أصدقائها

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بعدد من أصدقائها.

سيرين عبد النور مع أبنائها

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها مع أبنائها.

أحمد الشامي وصورة جديدة

نشر الفنان أحمد الشامي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

نسرين أمين بالأبيض

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس بيضاء أنيقة.

زوجة سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة لزوجته وسام حامد، هنأها فيها بعيد الأم.

ماجد الكدواني يستعيد ذكريات مهرجان دبي

نشر الفنان ماجد الكدواني، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة له، يستعيد فيها ذكرياته في مهرجان دبي السينمائي الدولي.