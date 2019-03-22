محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى

نشر موقع الخليج 365، أمس الخميس، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بأزمة الفنانة شيرين وتصريحات لعفاف رشاد وألبوم هيثم شاكر ومهرجان الأقصر وغيرها. وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| تفاصيل أزمة شيرين وظهور نادر لزوجة صلاح السعدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.