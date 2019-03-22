فيديو| طرح الإعلان الرسمي لفيلم "اللعبة الأمريكاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت شركة "أفلام ناهد فريد شوقي" المنتجة لفيلم "اللعبة الأمريكاني" الإعلان الرسمي للفيلم، عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، ترويجًا للفيلم المقرر طرحه يوم الأربعاء المقبل 27 مارس الجاري في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الرومانسية، من خلال معاناة شاب وفتاة من صعوبات مادية واجتماعية عديدة في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة، التي يعملان بها، عرضا مغريا يساعدهما على حل جميع مشاكلهما، لكنه سيضع حبهما في موضع اختبار.

فيلم "اللعبة الأمريكاني" يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي وناهد السباعي، بيومي فؤاد وشيماء سيف وانتصار ورجاء حسين وأيمن القيسوني.