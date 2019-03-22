بالصور: أصالة تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني بحضور الهضبة.. وظهور ضرة أنغام

حرصت المطربة السورية أصالة، على حضور حفل عيد ميلاد الفنانة المصرية دينا الشربيني، الثالث، والذي أقيم داخل أحد فنادق القاهرة، بتوقيع النجم المصري عمرو دياب.

ووجهت أصالة، رسالة للفنانة دينا الشربيني، وصفتها فيها بالحبيبة المحبة، فقالت: “دينا الحبيبة اللطيفة المُحبّة كلّ سنة وأنتي سالمة وناجحة وسعيدة أصالة”.

وظهرت أصالة، في الصورة وهي تتوسط الفنانين وتمسك بيد ياسمين عيسى، “ضرة” النجمة المصرية أنغام، التي تزوجت مؤخرًا من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ويعد هذا هو أول ظهور علني، لياسمين عيسى، منذ أزمتها مع زوجها، أحمد إبراهيم، إذ نشرت “ياسمين”، مجموعة من الصور عبر حسابها في “إنستغرام”، منها صورة جمعت عمرو دياب، والمطربة السورية أصالة، وزوجها المنتج والمخرج طارق العريان، والسيناريست المصري تامر حبيب، وبعض النجوم.

وظهور أصالة إلى جانب ياسمين بالصّور، فيه رسالة واضحة مفادها أنها ستظل بجانبها، وتدعمها في أزمتها مع زوجها أحمد إبراهيم، ويعود الفضل في ظهور ياسمين، بهذه المناسبة لأصالة، خاصًة أن ياسمين، لم يكن يتم تداول أخبارها أو صورها قبل زواج زوجها أحمد من أنغام.

ووصف المتابعون ظهور ياسمين بأنها “حزينة”، وتضامن معها البعض ونشرت “ياسمين”، بعض الصور الأخرى من الحفل نفسه جمعتها إحداها بشقيقها موسى عيسى، وأخرى مع الهضبة عمرو دياب.

وحضر حفل عيد ميلاد دينا، عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد داوود وزوجته علا رشدي، ريهام عبدالغفور، أحمد السعدني، أصالة وزوجها المخُرج طارق العريان، نجلاء بدر، الشاب أحمد مالك، السيناريست تامر حبيب، مدير مهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي.

يُذكر أن دينا الشربيني، احتفلت بليلة عيد ميلادها للمرة الأولى في أحد الكافيهات، وسط القليل من أصدقائها، والمرة الثانية احتفل بها الهضبة عمرو دياب وسط العديد من عائلتها وأصدقائها المقربين.