بالفيديو: بعد أزمة عاملتها المنزلية.. هجوم على سارة الودعاني بسبب طلبها هدية باهظة من زوجها

بمناسبة يوم الأم نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو جديداً توجهت من خلاله إلى زوجها.

وقالت إنه يوم الأم وإنها أصبحت أماً مذكرة إياه بأن يحضر لها هدية. وسمع صوتها في المقطع المصور مرفقاً بمعروضات باهظة الثمن على واجهة أحد متاجر بيع الذهب.

وركزت على قلادة ذهبية ثمينة جداً. وقالت سارة: “أنا يا أبو سعد صرت أم. تعرف الناس يعطون الأمهات هدايا في عيد الأم يا أبو سعد”.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية. إلا أنه أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. وانتقد الكثيرون الاستعراض الذي تقوم به الخبيرة مشيرين إلى أنها حديثة نعمة.

ويشار إلى أن الودعاني تعرضت للهجوم في وقت سابق بسبب صورة نشرتها لإحدى عاملاتها المنزليات، وهي تعيد ترتيب خزانة ملابس طفلها مراراً وتكراراً بناء على طلبها.

وأشعلت المواقع بنشرها الصورة الأولى لزوجها ،حيث رأى الكثير من الناشطينأن الشبه بينهما كبير جداً.