شجون الهاجري تكشف عن صورة والدتها للمرة الأولى في عيد الأم

بمناسبة عيد الأم لعام 2019 كشفت الفنانة الكويتية شجون الهاجري عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام عن صورة والدتها لأول مرة بمناسبة عيد الأم لتعايدها.

شجون الهاجري عايدت والدتها برسالة جميلة أرفقتها للصورة قالت فيها:

كل عام و إنتي بخير يما .. ربي رزقني فيج جنتي بالدنيا الله يخليج لي و ما يحرمني قلبج الطيب .

جمهور الفنانة الكويتية شجون الهاجري تفاعلوا معها بعدما نشرت صورة والدتها وانهالوا عليها بالكثير من التعليقات الجميلة وعايدوا والدتها بأجمل العبارات السعيدة.

على الصعيد الآخر كانت الفنانة شجون الهاجري قد شغلت بال محبيها بعدما نشرت صورة لها من داخل المشفى وعلى سرير المرض لتنتشر الكثير من الشائعات تشير بمرضها إلى أن خرجت وكشفت لمحبيها أنها بخير وأنها مجرد نزلة صدرية بسبب البرد.

تستعد الفنانة شجون الهاجري لأعمال فنية جديدة في رمضان 2019 بعدما نجحت في تقديم مسلسل المواجهة لرمضان 2019 وحصدت نسبة كبيرة من الإعجابات والمشاهدات.