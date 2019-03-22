شاهد.. شيرين تصدر بيانًا للرد على قرار نقابة المهن الموسيقية

أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا، للرد على قرار إيقافها من نقابة المهن الموسيقية، على ضوء البلاغات المقدمة ضدها والتي تتهم فيها بالإساءة لسمعة مصر.

وقالت شيرين في بيانها: "تعرب الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أسأت بالقول لبلدها مصر بعبارة قالتها ردًا على طلب الجمهور منها غناء أغنية (ماشربتش من نيلها) فكان رفضها أن تغنيها لسبق اتهامها في جنحة مباشرة أقامها دعاة الشهرة ناسبين إليها الإساءة إلى مصر، عندما قالت على سبيل الدعابة:

(اشرب مياه طبيعية أفضل حتى لا تصاب بالبلهارسيا) وكانت في ذلك المرة مرددة لعبارة قالها الفنان إسماعيل ياسين في فيلم (عفاريت عم عبده).

وأضاف البيان: "تؤكد شيرين عبدالوهاب لجمهورها الالتفات عن أقوال مكذوبة ومقطوعة من سياق، حيث أصبح ذلك عادة يحرص عليها من يتربص بمصر وبها، وهو أمر مرفوض من مثلها وهي التي لا تأمن على نفسها وأهلها إلا في بلدها".

Advertisements

وتابع البيان: "تأسف الفنانة شيرين عبد الوهاب أن يكون دليل إدانتها ممن سارع إلى شكواها مجرد أقوال مرسلة من مقدم برنامج معروف بموافقه العدائية ضد مصر كلها".

وأضافت في بيانها: "تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى أنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، وقد كلفت محاميها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، بعدما عجزوا عن إيجاد الشهرة في مجالات عملهم".

وتابع البيان: "تنتهز الفنانة شيرين عبد الوهاب هذه الفرصة للتأكيد على رفضها المزايدة على حبها وانتمائها وولائها لمصر، وتقديرها الكامل للجهود المبذولة من حكومتها ورئيسها لدفع مصر إلى موقع الريادة لتحل المكان الذي تستحقه عربيًا ودوليًا".