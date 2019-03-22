بعد إيقافها عن الغناء .. أول رد فعل من الفنانة شيرين على إساءتها لـ “مصر”

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 12:55 صباحاً - تناقلت وسائل الإعلام المصرية، بيانا للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للرد على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء وإحالتها للتحقيق نتيجة لما صدر من تصريحات تسيء لمصر.

وأعربت شيرين عبد الوهاب عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت إلى مصر، وتؤكد لجمهورها عدم الالتفات إلى أقوال كاذبة ومجتزأة من سياقها.

وقالت شيرين إنها تأسف بأن يكون دليل إدانتها مجرد أقوال مرسلة من برنامج معروف بمواقفه العدائية لمصر كلها. وأكدت الفنانة المصرية أنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، وقد كلفت محاميها، بالتصدي لهواة “الصيد في الماء العكر” لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها.

وكان المحامي المصري سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك “لتطاولها على مصر ونشرها أخبارا كاذبة”. وتابع: “أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت المبلغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بالآتي: “أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”.