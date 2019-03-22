“استقبلتوني عروسا في الرياض”.. أحلام توجه كلمة لجمهورها لحظة دخولها على المسرح

كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 12:55 صباحاً - قدمت الفنانة “أحلام” الشكر لجمهور الرياض في بداية حفلتها الغنائية المقامة في مركز الملك فهد الثقافي اليوم الخميس، مؤكدة على العلاقة القوية التي تربطها بالمملكة وشعبها.

وأوضحت أحلام “أن فيه قصة عشق بيني وبين السعودية واليوم مثل ما زوجت كل بنات السعودية، شكرا إنكم استقبلتوني عروسا في الرياض، وهذا الدائم من بدايتي في بلدي الثاني في المملكة العربية السعودية”.

وأضافت بعد أن قابلها الجمهور بترحيب حار “ومني ومن دار زايد، بلدي الإمارات، لكم أكبر وأعظم تحية لأهل وشعب وجمهور السعودية”.