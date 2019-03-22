شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائها من مشاهد التسعينيات.. حلا شيحة تعود لبلاتوه "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة حلا شيحة من تصوير مشاهدها فى ديكور "الموقف" ضمن أحداث مسلسل "زلزال" بطولة النجم محمد رمضان، المقرر عرضه رمضان المقبل، وتعد المشاهد فى حقبة التسعينيات تحديدا عام 1998، وصورت هذه المشاهد فى منطقة شبرامنت.

وحصلت حلا شيحة على أجازة لمدة 15 يوماً، حيث تدخل أسرة المسلسل فى ديكور آخر يجمع كلا من النجوم ماجد المصرى ومنى عبد الغنى وأحمد صيام وهنادى مهنى وآخرين، لتعود حلا شيحة إلى بلاتوه التصوير مرة أخرى عقب الانتهاء من ديكور عائلة ماجد المصرى "ثرى" العياط، والذى يواجه محمد رمضان فى أحداث امسلسل وينشأ بينهم صراع كبير.





مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى وأحمد صيام ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.