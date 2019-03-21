فيديو| حماقي يستعين بإحدى أغانيه لتهنئة والدته بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى
استعان المطرب محمد حماقي بأحد أغانيه "كل يوم من ده" لتهنئة والدته بعيد الأم.
ونشر حماقي مقطع من أغنيته "أكتر واحدة حبتني"، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق قائلا: "كل سنة وانتي طاقة حب وعطاء مابتخلصش، ربنا يخليكي ليا ويطول في عمرك.. وكل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة".
يذكر أن حماقي أحيا مؤخرا أولى حفلاته بعد خضوعه لعمليه جراحية في قدمه بسبب كسر تعرض له في أثناء لعبه لكرة القدم.
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