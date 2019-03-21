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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تذكرت المطربة بوسي والدتها، بمناسبة عيد الأم، من خلال نشر صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت بوسي صورة أخرى مكتوب فيها: "أمي الغالية أراهم يا أمي يكتبون عن أماتهم لأنهم سعيدون بقربهم وأنا يا أمي سعادتي رحلت، منذ أن رحلتي عني، رحمك الله أمي".
وانهالت مئات التعليقات التي تدعو لوالدتها بالرحمة والمغفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوسي تتذكر والدتها في عيد الأم: "رحلت سعادتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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