بوسي تتذكر والدتها في عيد الأم: "رحلت سعادتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تذكرت المطربة بوسي والدتها، بمناسبة عيد الأم، من خلال نشر صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت بوسي صورة أخرى مكتوب فيها: "أمي الغالية أراهم يا أمي يكتبون عن أماتهم لأنهم سعيدون بقربهم وأنا يا أمي سعادتي رحلت، منذ أن رحلتي عني، رحمك الله أمي".

وانهالت مئات التعليقات التي تدعو لوالدتها بالرحمة والمغفرة.