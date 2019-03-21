أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد قرار إيقافها عن العمل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن انزعاجها وأسفها من الاتهامات الموجهة ضدها بالتطاول على مصر.

وقالت شيرين في بيان صحفي صادر عنها: "تم إدانتي بشكل سريع جدا".

وتابع البيان: "تعرب الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن انزعاجها من الترويج إلى أنها أساءت بالقول لبلدها مصر بعبارة قالتها ردًا على طلب الجمهور منها غناء أغنية "ماشربتش من نيلها" فكان رفضها أن تغنيها لسبق اتهامها في جنحة مباشرة أقامها دعاة الشهرة ناسبين إليها الإساءة إلى مصر، عندما قالت على سبيل الدعابة: (اشرب مياه طبيعية أفضل حتى لا تصاب بالبلهارسيا) وكانت في ذلك المرة مرددة لعبارة قالها الفنان إسماعيل ياسين في فيلم "عفاريت عم عبده".

وأضافت شيرين في البيان: "يجب عدم الالتفات للأقوال المكذوبة والمقطوعة من سياقها، حيث أصبح ذلك عادة يحرص عليها من يتربص بمصر وبها، وهو أمر مرفوض من مثلها وهي التي لا تأمن على نفسها وأهلها إلا في بلدها".

وواصل البيان: "الفنانة شيرين عبد الوهاب تطمئن جمهورها بأنها ستظل تغني لإسعاد محبيها، وقد كلفت محاميها بالتصدي لهواة الصيد في الماء العكر لتكتب لهم الشهرة باقتران اسمهم بها، بعدما عجزوا عن إيجاد الشهرة في مجالات عملهم، وتنتهز الفنانة هذه الفرصة للتأكيد على رفضها المزايدة على حبها وانتمائها وولائها لمصر، وتقديرها الكامل للجهود المبذولة من حكومتها ورئيسها لدفع مصر إلى موقع الريادة لتحل المكان الذي تستحقه عربيًا ودولياً".

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قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف النجمة شيرين عبد الوهاب عن العمل اعتبارًا من اليوم الخميس، وإحالتها للتحقيق فيما نُسب إليها من تصريحات تضر بالأمن القومي المصري.

وذكر القرار أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس 2019

وكشف على الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين أن النقيب عقد اجتماعًا، للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري".

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