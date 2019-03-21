بالمستندات- الموسيقيين توقف شيرين عبد الوهاب بتهمة التطاول على مصر في البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-غادة الكشكي:

قررت نقابة المهن الموسيقية إيقاف النجمة شيرين عبد الوهاب عن العمل اعتبارًا من اليوم الخميس، وإحالتها للتحقيق فيما نُسب إليها من تصريحات تضر بالأمن القومي المصري.

وذكر القرار أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس 2019

وكشف على الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين أن النقيب عقد اجتماعًا، للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري".

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واستكمل: "قمنا بالاستعانة بأكثر من شاهد من بينهم عضو بالفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقرر النقيب إيقاف المطربة للتأكد من صحة الواقعة عقب خضوعها للتحقيق الأربعاء المقبل".

وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

ونسب لشيرين جملة أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين قائلة: (أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن)