بالمستندات.. قرار إيقاف شيرين عبد الوهاب و إحالتها للتحقيق

قررت نقابة الموسيقيين، وقف النجمة شيرين عبد الوهاب عن الغناء و جميع أنشطتها الفنية، و إحالتها للتحقيق فيما نُسب إليها من تصريحات تضر بالأمن القومي المصري، اعتباراٌ من اليوم الخميس الموافق 21 مارس من عام 2019، و من المقرر أن يتم إحالتها للتحقيق يوم الأربعاء الموافق 27 مارس

من الشهر الجاري، و يرجع السبب إلي تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها الأخير في دولة البحرين حيث قالت للجمهور "هنا ممكن أتكلم براحتي لكن أنتم عارفين في مصر مبقدرش أتكلم براحتي"، حيث أعتبرته النقابة إساءة للأمن القوميلمصر، مشيرة إلى أن الفنان يُعد رمزاٌ و قيمة و قامة و مسؤلاٌ عما يدليه من تصريحات لأنه يؤثر على الجمهور و بمدى حبهم له فبدوره يؤثر في المجتمعات و الشعور.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخراٌ كليب " حبه جنة"، و الأغنية من كلمات محمد عاطف، و ألحان مدين، كما كسر الكليب حاجز الـ 12 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".