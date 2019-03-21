بالفيديو.. طرح تيلرالرسمي لفيلم "Avengers: Endgame"

طرحت الشركة العالمية مارفل ستوديوز التيلر الرسمي لفيلمها المقبل "أفينجرز: نهاية اللعبة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و من المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل المقبل، و التي تدور أحداثه بعد تنفيذ ثانوس و الذي يقوم بتنفيذ خطته الشريرة عقب استيلائه على أحجار اﻷبدية الستة، وقضائه على نصف سكان كوكب اﻷرض، ثم تتفرق السبل بمن ظل حيًا من فريق

المنتقمون في كافة اﻷرجاء، لتتوالي الأحداث و الأسئلة حول أستمراره في الأنتصار، وذلك في إطار أكشن تشويقي، و الفيلم بطولة كل من روبرت داوني جونيور، كريس إيفانز، سكارليت جوهانسون، بري لارسون، جوش برولين، بول رود، كريس هيمسورث، شادويك بوسيمان، جيريمي رينر، كارين جيلان، سيباستيان ستان، جونيث بالترو، جان فافريو، إيفانجلينليلي، و من تأليف جاك كيربي، و إخراج أنتوني روسو.

يذكر أن الشركة العالمية مارفل ستوديوز طرحت مؤخراٌ فيلم "كابتن مارفل"، و هو من تأليف و إخراج اٌنا بودن، رايان فليك، و بطولة كل من بري لارسون، جيما تشان، صامويل جاكسون، جود لو، كلارج جريج، أنيت بينينج، لي بيس، مكينا جرايس، و تدور أحداث الفيلم حول تحول كارول دنفر إلى واحدة من أقوى اﻷبطال الخارقين في عالم مارفل في الوقت ذاته الذي تنجذب فيه اﻷرض بين قوتين ضاريتين في حرب ضروس.