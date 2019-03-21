بالفيديو.. ليلى علوي تحتفل بعيد الأم علي طريقتها الخاصة

احتفلت النجمة ليلى علوي بعيد الأم علي طريقتها الخاصة، حيث طرحت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و ظهرت من خلاله مع والدتها و علقت عليه: "الأم مش كلمة حلوة بنبتسم ونحس بالامان لما بنسمعها أو بنشوفها .. الأم معنى أكبر من الدنياء .. رحلة حب وتضحية

وعطاء بيكبر ويكمل كل لحظة ف عمرنا حتى بعد ما بيروحوا ويسيبونا .. والنهارده والعالم كله بيحتفل بعيد الأم أنا باقول لأمي عيدك في الجنة أحلى على قد حبك اللي سيبتيه في قلبي وهايفضل أغلى حاجة في حياتي .. كلسنة وكل أم طيبة".

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تشارك في بطولة فيلم "التاريخ السري لكوثر"، و تدور قصة الفيلم حول الأحداث التي تلت مؤامرة يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر و الوعي اللازم لاستعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، و هو بطولة كل

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من زينة، إيناس كامل، عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محيي الدين، و من تأليف و إخراج محمد أمين.